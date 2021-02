Boris Johnson bevestigt: fans mogen binnenkort terug naar het stadion in de Premier League

Door de coronacrisis kunnen er sinds december geen fans meer naar het stadion in de Premier League. Boris Johnson, premier van het Verenigd Koninkrijk, bevestigde vandaag dat de fans vanaf 17 mei weer sportevenementen zullen kunnen bijwonen.

Als de fans vanaf 17 mei terug mogen keren naar het stadion betekent het dat de laatste speeldag in de Premier League zal worden afgewerkt voor een bepaald aantal supporters. Het is vanzelfsprekend dat we ons in mei nog niet mogen verwachten aan overvolle stadions in Engeland met de huidge pandemie, maar er is dus licht aan het einde van de tunnel.

De capaciteit zal vanaf mei liggen op maximaal 1.000 fans in overdekte arena's en buiten mogen er maximaal 4.000 fans opdagen. In de grote stadions zijn maximaal 10.000 mensen toegestaan. Dit gaat over stadions die een capaciteit hebben van 40.000 zitjes of meer. De stadions mogen dus voor een kwart vol zitten, met een absoluut maximum van 10.000.