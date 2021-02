José Mourinho onder vuur na 3 op 15

Tottenham verloor afgelopen weekend met 1-2 in eigen huis tegen West Ham. José Mourinho komt onder vuur te liggen, want een 3 op 15 is echt ondermaats voor de Spurs. Tottenham staat nu op de negende plek in het klassement, kan Mourinho dat nog rechttrekken?

José Mourinho staat er niet goed voor met de Spurs in de Premier League. In het begin van het seizoen werden ze gezien als titelkandidaat, maar nu zullen ze heel hard hun best moeten doen om nog Europees voetbal af te dwingen via de competitie. Zelfs Arsenal, die een tijdje dicht bij de degradatiezone stonden, staan nu nog maar twee punten achter Mourinho's team.

Na de nieuwe nederlaag tegen West Ham was de spanning te snijden. Als een journalist aan Mourinho de vraag stelde of hij zijn methode van werken met zijn team soms in vraag stelt, antwoordde de Portugese succescoach: "Nee, helemaal niet, zero!". De journalist vroeg verder waarom Mourinho zoveel geloof heeft gezien de tegenvallende resultaten. Daarop wist José dit te zeggen: "Omdat de resultaten in het voetbal soms afhangen van meerdere oorzaken. Mijn werkmethoden en die van mijn technische staf zijn ongeëvenaard in de wereld".

Slechtste resultaten ooit

Ondanks al het geloof dat Mourinho heeft in een goede afloop van dit seizoen, is hij bij Tottenham het minst succesvol als coach in vergelijking met al zijn vorige clubs. Bij Tottenham pakt José gemiddeld 1,76 punten per wedstrijd. Dat getal lag bij Porto (2,32), Chelsea (2,23) en Real Madrid (2,30) een pak hoger. Nog nooit pakte Mourinho zo weinig punten per wedstrijd als coach, en dat is toch wel opvallend.