Tüchel deed een poging om Suarez binnen te halen: "Wie is niet geïnteresseerd in één van de beste spitsen ter wereld?"

PSG heeft afgelopen zomer een poging gedaan om Luis Suarez naar Parijs te halen. Uiteindelijk koos de aanvaller voor Atlético Madrid.

Thomas Tüchel doet de onthulling in de persconferentie voor de wedstrijd tussen Chelsea FC - daar staat de coach dezer dagen aan het roer - en Atlético Madrid. “Er was deze zomer inderdaad een mogelijkheid om Luis Suarez naar PSG te halen.”

“Wie is niet geïnteresseerd in één van de beste spitsen ter wereld? PSG heeft het geprobeerd, maar het is niet gelukt. Het is een natuurlijk geboren spits. Alleen spelers van zijn kaliber hebben zo’n mentaliteit.”