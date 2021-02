Christian Benteke heeft opmerkelijke statistiek beet: extra wapen voor de Rode Duivels?

Christian Benteke kroonde zich maandagavond tot matchwinnaar bij Crystal Palace. Diep in de toegevoegde tijd maakte hij het winnende doelpunt tegen Brighon, waar Leandro Trossard in de basis begon.

De boomlange spits begon nochtans op de bank. Hij zag zijn ploeg op voorsprong komen, maar op het uur maakte Joel Veltman de gelijkmaker. Beide ploegen konden de punten goed gebruiken, dus koos Roy Hodgson een kwartier voor het einde met de Rode Duivel voor extra aanvallend geweld.

En met succes, in minuut 95 nam hij een voorzet heerlijk op de slof. Hij kroonde zich dus in extremis nog tot matchwinnaar voor The Eagles, maar dat was zeker niet zijn eerste keer.

Uit de statistieken blijkt dat Christian Benteke ondertussen al voor een vierde keer in blessuretijd het winnende doelpunt voor zijn club maakte. Geen enkele speler in de Premier League deed ooit beter. Hij pronkt op het lijstje met enkele grote namen als Steven Gerrard, Sadio Mané en Ian Wright voor.

Benteke leek een tijdlang niet meer in de plannen van zijn werkgever voor te komen, maar knokte zich de afgelopen weken wel weer in het elftal. Een gouden wissel met een imposant lijf is altijd bruikbaar in de slotseconden van een wedstrijd, een extra wapen op het EK voor Roberto Martinez?