Officieel: 19-jarige landgenoot tekent een nieuw contract bij PSV

PSV heeft dinsdagmiddag het contract van Emmanuel Matuta verlengd. De 19-jarige landgenoot zal tot 2023 de kleuren van de club blijven verdedigen. Hij komt momenteel uit voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie.

De talentvolle verdediger speelt al sinds zijn twaalfde voor de jeugdopleiding van PSV en kreeg in 2018 ook zijn eerste profcontract. Eerder maakte hij in ons land deel uit van de jeugdwerking van KV Mechelen.

Dit seizoen maakte Matuta definitief de overstap naar Jong PSV, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. Hij verzamelde dit seizoen 19 optredens voor het beloftenelftal: "Dit is een heel mooi verjaardagscadeau", reageerde hij in een interview met zijn werkgever.

De Belgen blijven het dus goed doen bij PSV. Eind januari maakte Yorbe Vertessen (20) definitief de overstap naar het eerste elftal.