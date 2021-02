Maakt uitgeleende Buffalo definitieve overstap naar Duitsland?

Eric Smith werd in januari door AA Gent uitgeleend aan de Duitse tweedeklasser St. Pauli. De 24-jarige Zweed doet het niet slecht.

De 24-jarige middenvelder kon bij AA Gent niet doorbreken en werd tijdens de wintermercato uitgeleend aan de Hamburgse tweedeklasser.

Smith veroverde er een basisplaats en kwam al in vier wedstrijden aan de aftrap. Er werd al vier keer gewonnen. Als het behoud zeker is, kan Smith er verlengen. Zeker ook door het financiële plaatje.

Volgens verschillende Duitse kranten is er een aankoopoptie van 600.000 euro opgenomen in de huurovereenkomst tussen St. Pauli en AA Gent, zo meldt Het Nieuwsblad. En die willen ze in Hamburg zeker betalen.