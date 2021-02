Marseille heeft nieuwe - en zeer herkenbare - coach bijna beet

Sinds begin deze maand zit Olympique Marseille zonder trainer, nadat André Villas-Boas zijn ontslag indiende. De kans is reëel dat l'OM binnenkort zijn opvolger kan voorstellen. Dat zou de Argentijn Jorge Sampaoli moeten worden.

Volgens verschillende media hebben Marseille en Sampaoli al een akkoord bereikt. Alleen had die laatste al een club: Sampaoli was actief bij Atlético Mineiro. In een open brief aan de supporters van de Braziliaanse topclub heeft hij alvast afscheid genomen.

De weg ligt dus helemaal open voor de 60-jarige Sampaoli om de nieuwe trainer van Marseille te worden. Hij is alleszins niet de eerste de beste. Sampaoli staat bekend voor zijn passionele coaching langs de zijlijn én uiteraard ook zijn armen vol tattoo's.

Op WK verloren van... Frankrijk

Best een atypisch beeld voor een trainer. Sampaoli was in Europa ook al coach bij het Spaanse Sevilla in 2016 en 2017. Nadien was hij onder meer ook bondscoach van het Argentijnse nationale elftal. Op het WK van 2018 verloor hij met Argentinië in de achtste finales van Frankrijk, de latere wereldkampioen.