Gerrard is heel duidelijk voor Europees duel: "We willen goals scoren, het is een thuismatch"

Na het spectaculaire duel met zeven goals in Antwerpen zijn de Glasgow Rangers op hun hoede voor de terugwedstrijd.

De opdracht voor Antwerp is met twee goals verschil winnen. "Ik weet niet hoe Antwerp het tactisch zal aanpakken", vertelde trainer Steven Gerrard. "Door de heenmatch hebben wij wel een voordeel, maar dit is een nieuwe match. We willen het beter doen dan in Antwerpen, zeker defensief. We willen het beter gesloten houden."

Maar verdedigen is niet alles. "Maar we willen ook goals scoren. Dit is een thuismatch. We gaan niet afwachtend spelen. We willen agressief spelen en aanvallen. Wij willen de match in handen nemen en onze fans blij maken. Dan ben ik ervan overtuigd dat we de klus kunnen afmaken."

Als Antwerpen het spel wil maken, dan kan Rangers uit het niets toeslaan. “We zullen in de openingsfase zien hoe Antwerp het wil aanpakken. De spelers zullen slim moeten zijn. Als ze druk komen zetten op ons, moeten we proberen om de ruimte te gebruiken. Maar we zijn ook klaar als ze meer gesloten komen spelen en op de counter mikken.”