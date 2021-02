Met als enige drijfveer... geld. Hoe UEFA in hervorming Champions League de noodkreet van spelers opnieuw negeert

UEFA presenteerde eerder deze week de plannen voor de vernieuwde Champions League. De Europese voetbalbond wil op die manier de aangekondigde Super League tegenhouden. Maar uiteindelijk is de drijfveer wederom dezelfde...

UEFA wil vanaf 2024 een nieuw format voor de Champions League. Er zal niet langer in poules gespeeld worden, maar de clubs worden verdeeld over twee klassementen. De exacte details zullen later tot in de puntjes worden uitgelegd.

Op die manier wil de Europese voetbalbond vermijden dat de Europese grootmachten zich afscheuren en voor een Super League kiezen. In dat format spelen de grootste clubs in het weekend tegen elkaar voor héél véél geld.

Maar ook in het nieuwe format van het Kampioenenbal is dat eigenlijk de enige drijfveer. Meer zelfs: naar de spelers wordt helemaal niet geluisterd. Zo wordt de belasting nog groter. Het aantal wedstrijd zou in totaal stijgen naar maar liefst 217 stuks.

Maar de Europese voetbalbond wil op die manier simpelweg extra geld generen. Zo zullen de grootste clubs op een premie van zeventig miljoen euro kunnen rekenen. Maar of dat genoeg zal zijn om hun eigen Super League-plannen in de koelkast te steken?