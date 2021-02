Sensatie in Portugal: Opvolger doet Bruno Fernandes helemaal vergeten bij Sporting Portugal

Sporting CP in Portugal moest vorig jaar afscheid nemen van Bruno Fernandes die voor 55 miljoen euro naar manchester United vertrok. De opvolger van Fernandes gooit meteen hoge ogen in Portugal.

Pedro Gonçalves is de naam. De 22-jarige middenvelder werd na het evrtrek van Fernandes voor zo'n 6.5 miljoen euro overgenomen van Famaliçao, een andere ploeg uit de Primeira Liga in Portugal.

Ongelooflijk veel talent

Pedro Gonçalves is een aanvallende rechtsbuiten die ook centraal op het middenveld uit de voeten kan. Gonçalves maakte zijn jeugd door bij Braga, waarna via de jeugd van Valencia en Wolves bij Famaliçao terecht kwam.

In Portugal zijn ze vol lof over het jonge talent. Gonçalves was in 18 competitiewedstrijden goed voor 14 goals en 2 assists. De 6.5 miljoen euro lijkt dus nu al een koopje te zijn geweest.