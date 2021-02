Tadic over zijn opstootje met Dumfries: "'Ik heb altijd een warm hart"

Dusan Tadic heeft na de kraker tegen PSV gereageerd op de ruzie tussen hemzelf en Denzel Dumfries. De beide aanvoerders kregen het na de 1-1 van Ajax flink met elkaar aan de stok.

Ajax leek in het Philips Stadion te gaan verliezen, waardoor de spanning in de titelrace weer enigszins terug leek te keren, maar in de absolute slotfase ontsnapte de koploper. Na hands van Dumfries schoot Tadic de toegekende penalty zeer overtuigend binnen, waarmee hij de eindstand bepaalde op 1-1. Daarmee was Ajax overduidelijk de morele winnaar: het gat met achtervolger PSV blijft negen verliespunten.

Na afloop ging het echter vooral over de nasleep van die rake penalty. Tadic ging na zijn goal namelijk helemaal los richting Dumfries, wat leidde tot een opstootje en een verhitte slotfase. 'Ik heb altijd een warm hart', zo grijnsde de Serviër tegenover ESPN. Hij legde daarna stap voor stap uit wat er precies gebeurde. 'Ik pakte de bal en legde 'm neer. Toen kwamen er drie spelers naar me toe, zij schopten in de grond en maakten een gat bij de stip. Dumfries zei tegen mij dat ik een pussy ben, dat ik geen leider ben, dat ik zou gaan missen.'

En dat schoot Tadic in het verkeerde keelgat. 'Dus wat moet ik dan doen als ik daarna scoor? Tegen hem zeggen: "Bedankt dat je me een pussy noemt"? Nee, dan zeg je hetzelfde terug.' Dumfries vertelde na afloop dat Tadic iets kwetsend over de moeder van de PSV'er had gezegd, iets wat de Ajax-captain niet ontkende. 'Tja, weet je, hij komt eerst naar mij', haalde Tadic zijn schouders op. 'Ik zou nooit beginnen tegen hem.'