Topper tussen Chelsea en Manchester United baart een muis

Zowel Chelsea als Manchester United zien leider City verder uitlopen na een saaie topper in de Premier League.

Het was al van 1921-1922 geleden dat beide confrontaties tussen Chelsea en Manchester United op 0-0-eindigen. Vandaag gebeurde dit wederom in een saaie topper tussen deze beide grootmachten in een Engelse voetbal.

Chelsea had meeste balbezit in deze wedstrijd maar verder dan echt één grote kans. Deze viel in de 1ste helft. Chilwell brak uit op links en gooide de bal voor doel, waar de United-defensie iets te veel focuste op Giroud. Daardoor kon Ziyech vrij uithalen, De Gea bracht redding. In de rebound werd het schot van Reece James afgeblokt.

Manchester United leek in de tweede helft tevreden met een punt, maar kwam er er in de 89ste minuut toch goed uit. Na een geweldige counter over de rechterflank stokte het evenwel bij de voorzet. Kanté zat er prima tussen en zo geen doelpunten in deze topper.

Manchester United springt zo over Leicester City naar de 2de plaats. Dit wel al op 12 punten van stadsgenoot Manchester City.

Chelsea blijft 5de staan op 6 punten van Manchester United.