Mevrouw Cristiano Ronaldo spreekt over relatie: "Ik moet hem niet roepen om een lamp te vervangen"

Hoe is het om een relatie te hebben met één van de grootste voetballers ter wereld? Het is een vraag die kan worden beantwoord door Georgina Rodriguez. Voor de leken: de wederhelft van ene Cristiano Ronaldo.

De ex'en van Cristiano Ronaldo hebben al een boekje opengedaan over de Portugese superster. Zo weten we al eventjes dat CR7 er een obsessie van maakt om zich iedere dag minitieus te ontharen én van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat buikspieroefeningen doet.

Het hoeft u dan ook niet te verwonderen dat Ronaldo geen huisman is. “Hij kookt eigenlijk nooit”, lacht Georgina Rodriguez in La Gazzetta dello Sport. “We hebben een chef in dienst en soms sta ik achter het fornuis. Achter een zware training verdient Cristiano een lekkere én gezonde maaltijd.”

Zou jij enkele meters boven de grond gaan hangen als je Cristiano Ronaldo bent? Ik denk het niet, hé

“Maar ik moet hem ook niet roepen als er een lamp moet vervangen worden in huis”, besluit de wederhelft van de aanvaller van Juventus. “Maar ik snap dat wel? Zou jij enkele meters boven de grond gaan hangen als je Cristiano Ronaldo bent? Ik denk het niet, hé.”