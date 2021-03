Inter wordt héél zenuwachtig: Chinese eigenaar legt boeken neer bij landskampioen én is op zoek naar vers geld

Verrassend nieuws uit China: Jiangsu Sinung FC legt de boeken neer. De Chinese landskampioen is bankroet. Maar kan Romelu Lukaku zijn loon nog betaald worden?

Jiangsu Sinung FC is niet alleen één van de absolute topclubs én de regerende landskampioen van China. Het is meteen ook de pionier die enkele seizoenen geleden met monsterlonen zwaaide om voetbalsterren naar het Land van de Rijzende Zon te halen.

En dat breekt hen zuur op. Jiangsu Sinung FC legt met onmiddellijke ingang de boeken neer. De strikte financiële controles die sinds kort van kracht zijn in China zorgt ervoor dat de lonen niet meer kunnen betaald worden.

Bij Internazionale FC wordt er zenuwachtig gereageerd. De leider in de Italiaanse competitie heeft met Zhang Jindong namelijk dezelfde sterke man als bovengenoemde Chinese topclub. Meer zelfs: de Chinese zakenman heeft bijna zeventig procent van de Milanese aandelen in handen.

Geen impact, maar... wél op zoek naar vers geld

Jindong liet in een statement al weten dat het bankroet van Jiangsu Sinung geen rechtstreekse gevolgen zal hebben voor Inter. Maar… ondertussen is de zakenman wel op zoek naar nieuwe investeerders. Waar rook is, is vuur?