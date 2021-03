Guardiola bevestigt vertrek van voormalige sterkhouder naar Barcelona: "Hij is als een zoon voor me"

Manchester City swingt door de Premier League. Pep Guardiola kan dan ook puren uit een uiterst competitieve selectie. Bovendien lijkt de Spaanse oefenmeester nu ook centraal achteraan de nodige stabiliteit gevonden te hebben.

John Stones en vooral Ruben Dias zijn bezig aan een uitstekend seizoen. Daardoor is er geen plaats meer voor Eric García centraal in de defensie bij The Citizens. Al heeft dat eigenlijk meer te maken met zijn aanstaande transfer.

De 20-jarige Spanjaard zag zijn contract aflopen in Manchester en kiest voor een nieuw vijfjarig avontuur bij FC Barcelona, tot grote spijt van zijn coach. "Hij is als een zoon voor me", klinkt het bij Guardiola in een persconferentie.

"In het afgelopen seizoen was hij na de lockdown onze beste verdediger. Hij heeft nooit een fout gemaakt en deed het nog goed in de kwartfinale van de Champions League. Hij gaat nu bij Barcelona spelen. Ik vind hem geen doorsnee speler, maar een topspeler. Dat ik hem niet selecteerde voor de laatste twee wedstrijden, brak mijn hart."