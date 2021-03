Rapport: Andrea Pirlo minst succesvolle coach in jaren bij Juventus

Afgelopen zomer werd Andrea Pirlo aangesteld als hoofdtrainer van Juventus. Hij volgde Sarri op die ontslagen werd na de uitschakeling in de Champions League tegen Lyon. Zeven maanden later zien we dat de trainerswissel niet zo succesvol uitpakt als gehoopt.

Andrea Pirlo begon dit seizoen aan een nieuw avontuur in zijn carrière. Na een prachtige voetbalcarrière bij vooral AC Milan en Juventus kreeg de Italiaan deze zomer de kans om trainer te worden bij de beloften van Juventus. Amper een week later werd hij aangesteld tot hoofdcoach van de Italiaanse grootmacht. Pirlo had nog geen ervaring als trainer, maar kreeg meteen de kans bij een van de grootste clubs in Europa.

Tiende achtereenvolgende titel

Juventus werd sinds het seizoen 2011-2012 elk jaar opnieuw kampioen. Negen keer op rij wist De Oude Dame de Serie A te winnen. Dit jaar konden ze die reeks uitbreiden naar tien, maar week na week wordt de kans daarop kleiner.

De achterstand op Inter Milan bedraagt nu 10 punten, ookal spelen ze morgen wel nog een wedstrijd tegen laagvlieger Spezia. Als ze winnen tegen Spezia komen ze op zeven punten te staan van leider Inter Milan met nog 14 wedstrijden te gaan.

Slechtste trainer in jaren

Pirlo stond al 35 wedstrijden aan het roer van Juventus. Gemiddeld gezien pakt hij 2,11 punten per wedstrijd, en dat is heel laag in vergelijking met zijn voorgangers. Sarri, Allegri en Conte wisten allemaal meer punten per wedstrijd te pakken dan Pirlo. In 2012 pakte Angelo Alessio gemiddeld 1,89 punten per wedstrijd, maar hij coachte slechts negen wedstrijden aangezien hij een rol als interim-trainer had.

We moeten terug naar Luigi Delneri om een trainer te vinden die het slechter deed met Juventus dan Pirlo. Delneri was tussen 2010 en 2011 trainer van De Oude Dame en haalde een gemiddelde van slechts 1,58 punten per wedstrijd. Delneri kon na zijn passage bij Juventus nergens overtuigen als coach. Hij trainde nog Genoa, Hellas Verona, Udinese Calcio en Brescia, maar werd overal aan de deur gezet.

© photonews

Het is ook niet het geval dat Juventus enkel punten laat liggen tegen de grote ploegen dit seizoen. Ze speelden bijvoorbeeld ook gelijk tegen Crotone, Hellas Verona en Benevento. Na een 2-1 verlies tegen FC Porto dreigt ook een uitschakeling in de Champions League in de achtste finales.