Mission Impossible met Tom Cru... Daniel Levy? 'Tottenham wil vervanger van Lloris bij rivaal halen'

Tottenham Hotspur ziet Hugo Lloris na dit seizoen zo goed als zeker vertrekken. En de Londenaren hebben al een vervanger op het oog. Al wordt het een lastig dossier.

Hugo Lloris is op weg naar PSG. De Franse doelman gaat zijn laatste contractjaar in en lijkt niet op een verlenging te moeten hopen. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

The Sun weet dat the Spurs Dean Henderson op het oog hebben als vervanger. De 23-jarige doelman is momenteel de doublure van David De Gea bij Manchester United, maar deed het vorig seizoen op huurbasis bij Sheffield United heel goed.

Mission Impossible?

Meer zelfs: binnen de bestuurskamer van Manchester United gaan verschillende stemmen op om De Gea te verpatsen en het jeugdproduct zijn kans te geven. We willen maar zeggen dat het een héél lastig dossier zal worden voor Tottenham.