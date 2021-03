'Bayern München haalt vervanger Alaba voor een prikje uit Engeland weg'

Volgens SkySports zal ook Omar Richards de overstap maken naar Beieren. Volgens het medium heeft de linkerverdediger van Championship-koploper Reading met succes zijn medische testen doorstaan.

De 23-jarige Brit heeft een marktwaarde van slechts twee milljoen euro. De Duitse topclub zal bijgevolg niet diep in de buidel moeten tasten voor Richards. Hij tekent een contract tot 2025 bij 'FC Hollywood'.

Sky sources: Omar Richards to @FCBayern is a done deal! He has passed his medical and signed a 4 year contract until June 2025 @FCBayern 📝✅ #TransferUpdate pic.twitter.com/JC0MmljLtj