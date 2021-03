Lehman is onder de indruk van Sancho: "Ik denk dat hij de 3de beste speler van Europa is!"

Jadon Sancho is te vergelijken met Robert Lewandowski en Lionel Messi met zijn optredens voor Borussia Dortmund, aldus voormalig Duits international doelman Jens Lehmann.

Na een trage start heeft Sancho zijn uitstekende vorm te pakken en hij ligt op koers om dubbele cijfers te halen voor goals en assists voor het derde opeenvolgende Bundesliga-seizoen.

De Engelse international gaf vorige week zijn 50e assist in de Duitse Bundesliga en werd daarmee de jongste speler ooit die dit behaalde. Sancho had hier 99 wedstrijden voor nodig.

Sancho is nu direct betrokken bij 12 doelpunten in de Bundesliga in 2021 - zes doelpunten en zes assists en staat alleen achter Bayern München-aanvaller Lewandowski (11 goals en twee assists). In de vijf beste competities van Europa is Barcelona-aanvaller Messi (15) de enige andere speler die dit kalenderjaar direct bij meer doelpunten betrokken was dan Sancho.

Lehmann is onder de indruk van de vorm van de 20-jarige. "Hij heeft het heel goed gedaan", zei Lehmann tegen de Daily Star. "Op dit moment kunnen zijn statistieken worden vergeleken met Lionel Messi en Robert Lewandowski, en ik denk dat de derde beste van heel Europa is. Het is fantastisch voor het Engelse voetbal."