Doelpuntenmaker Tamari zat niet goed in zijn vel bij Oud-Heverlee Leuven: "Hij heeft een moeilijke integratie achter de rug"

Maandagavond vielen er enkele heerlijke doelpunten in het King Power At Den Dreef Stadion. Mousa Tamari opende op fenomenale wijze zijn rekening bij Oud-Heverlee Leuven. Met een pareltje verzekerde hij zijn club van de drie punten tegen Antwerp.

Het werd een deugddoende overwinning voor OHL. Met een overwinning zaterdag tegen KAS Eupen kan het opnieuw de aansluitingen vinden met de top vier. De Leuvense club zal dus onder meer rekenen op de genialiteit van Tamari.

De Jordaniër speelde tegen Antwerp, zowel op defensief als offensief vlak, een uitstekende partij. Het was wel pas zijn eerste doelpunt in zeventien wedstrijden, een povere statistiek voor een aanvallend ingestelde speler: “Hij heeft een moeilijke integratie in de groep achter de rug. Dat heeft echt voor problemen gezorgd, maar hij is gaandeweg zijn plekje in het elftal beginnen te vinden”, vertelt Marc Brys aan Het Nieuwsblad.

Daarnaast hebben ze ook een verklaring voor de lange droogte van hun doelpuntenmaker. Zo heeft hij in het buitenland al aardig zijn stempel gedrukt: “In Cyprus was hij de grote vedette en werd hij zelfs tweemaal uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Bij ons moet er ook verdedigd worden en dat was een grote switch die hij nu toch heeft gemaakt, chapeau.”

Toch zijn ze niet verschoten van het pareltje van de ‘Jordaanse Messi’: “De laatste weken dwingt hij zijn plaatsje in het basiselftal af. We zijn dus eigenlijk niet verbaasd over zijn sterke wedstrijd tegen Antwerp.”