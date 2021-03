Ploegmakker van Benteke en Batshuayi wederom slachtoffer van racisme

Woensdagavond kreeg Patrick Van Aanholt in de slotfase de uitgelezen kans om Crystal Palace de overwinning tegen Manchester United te schenken maar de Nederlander kwam niet tot scoren en de partij eindige op 0-0. Die misser was achteraf de aanleiding voor racistische berichten aan zijn adres.

Vlak voor het einde van de wedstrijd kwam Patrick Van Aanholt in een één-op-één-situatie terecht met Manchester United-doelman Dean Henderson. De ultieme kans om zijn team de drie punten te bezorgen maar de Nederlander besloot op de keeper en de wedstrijd eindigde in een bloedeloos gelijkspel.

Instagram

Die misser vormde wel de aanleiding voor enkele racistische teksten die Van Aanholt achteraf toegestuurd kreeg via Instagram. “Een-op-een en je kunt niet scoren? Dommerik", klonk het. “Een odd van 3,60 voor een eerste goal van Palace en jij kunt niet scoren. Jij hondenstront. Waarom brak je je nek niet, aap.”

Van Aanholt deelde die berichten via zijn Twitter-account met de caption: "Waarom we knielen...". Het symbool van de Black Lives Matter-beweging tegen racisme. De Crystal Palace-verdediger is hier niet aan zijn proefstuk toe, eerder deelde hij al gelijkaardige berichten via zijn sociale media-accounts. Hij vraagt dan ook aan Instagram om hier een oplossing voor te vinden.

De Nederlander is de zoveelste in een heel rijtje van zwarte Premier League-spelers die het slachtoffer wordt van racisme. Eerder werden ook Anthony Martial Marcus Rashford, Axel Tuanzebe en Reece James getroffen.

Wereldwijd

Maar het probleem vindt niet alleen plaats in de Premier League. Racisme is wereldwijd een maatschappelijk probleem. Gisteren lanceerde de KBVB in samenwerking met Voetbal Vlaanderen en ACFF (L'Association des Clubs Francophones de Football) nog een nieuw actieplan dat racisme en discriminatie in het Belgisch voetbal moet helpen bestrijden.