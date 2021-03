Degradatie loert om de hoek voor Brighton, Percy Tau kijkt toe

Afgelopen weekend kon Brighton voor de derde week op rij geen punten pakken in de Premier League. Een 1-2 verlies tegen Leicester zorgde ervoor dat de mannen van Graham Potter dichter en dichter bij degradatie komen. Met een 2 op 15 zien ze Fulham nu zelfs op gelijke hoogte komen. The Cottagers pakten een knappe 8 op 15.

Percy Tau bleef opnieuw de hele wedstrijd op de bank. Zijn laatste speelminuten dateren al van 10 februari in de FA Cup tegen Leicester. Tau werd uitgeleend aan Anderlecht, maar in de winter werd hij teruggehaald door Brighton. Hij mocht de eerste vier wedstrijden minuten maken, maar zakte daarna volledig weg. Al acht competitiematchen op rij zit de Zuid-Afrikaan 90 minuten lang op de bank.

Percy Tau heeft een extreem grote fanbase. Alle Zuid-Afrikanen zijn gek van hem. Ze zijn dan ook ontevreden over de weinige speelkansen die hij krijgt bij Brighton. Volgens hen had de Engelse club hem gewoon bij Anderlecht moeten laten. Bij de Brusselaars maakte Tau vier doelpunten, waarmee hij nog steeds op de tweede plaats staat in het topschuttersklassement van de club.

I have watched all Brighton's matches and I honestly don't know how Graham Potter finds Maupay, Welback, Alzete better options than Percy Tau



He played Tau against strong teams, debut with Man City, and last game Leicester in the FA Cup,,, and that was reason to bench him???