Euro Futsal: België houdt stand tot aan de rust, maar gaat dan ten onder tegen Italië

De Belgian Futsal Devils hebben hun wedstrijd voor de kwalificaties van het EK 2022 in Italië verloren. Ze hebben lang vol kunnen houden tegen de Europees kampioen van 2003 en 2014, maar uiteindelijk brak de veer dan toch.

Vier dagen na de grote teleurstelling in Montenegro reisden de mannen van Karim Bachar af naar Italië om het op te nemen tegen een van de grootste namen in het Europese futsal. Maar de Rode Duivels hebben zich goed verweerd tegen de Azzurri.

België opende na tien minuten de score via Steven Dillien. Maar Italië reageerde en Alex Merlim maakte vlak voor rust gelijk. Het geluk van België was op en de Italianen trokken in de tweede helft aan het langste eind met een dubbele treffer van Vieira en een doelpunt van Tonidandel (4-1).

België-Finland duel om de tweede plaats

Het was de tweede nederlaag op rij voor België, dat naar de derde plaats in hun groep is afgegleden met hetzelfde aantal punten (4) en hetzelfde doelsaldo (0), maar twee minder gescoorde doelpunten (15-13) dan het als tweede geplaatste Finland. Met 12 punten uit 12 is Italië al verzekerd van de eerste plaats in de groep en kwalificatie voor het EK.

De Rode Duivels zullen Finland dus moeten verslaan als ze nog willen deelnemen aan het EK futsal in 2022. Op 8 april nemen ze het thuis op tegen Italië, waarna op dinsdag 13 april de beslissende wedstrijd in Finland volgt.