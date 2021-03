Thorgan Hazard of Yannick Carrasco? Gert Verheyen heeft zijn keuze gemaakt

Yannick Carrasco speelde een sterke Madrileense derby. Dat is ook analist Gert Verheyen helemaal niet ontgaan.

Gert Verheyen was onder de indruk van Carrasco. "Hij was uitstekend op dreef, zoals we hem kennen. De rol die hij vervult is toch wel zwaar", vertelt Verheyen bij Sporza. "Hij moet vaak meeverdedigen in een vijfmansdefensie en doet dan dingen die je een doorsnee linksachter niet ziet doen. Zowat alles wat hij deed, lukte ook."

Toch moest hij van het veld in de derby. "Vreemd genoeg werd hij vervangen in de 64e minuut, al was het natuurlijk ook wel João Felix die ingebracht werd. Maar Carrasco was echt zeer goed, het zag er allemaal top uit."

Yannick Carrasco of Thorgan Hazard op links bij de Rode Duivels? "De beste Carrasco wint dan toch. Die is nog altijd net iets beter", besluit Verheyen.