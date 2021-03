Misdaadjournalist schetst de situatie waarin Quincy Promes verzeild geraakte

Quincy Promes maakte afgelopen weekend zijn eerste goal voor Spartak Moskou. Er hangen echter nog steeds dreigende wolken boven zijn hoofd.

Quincy Promes vertrok bij Ajax Amsterdam richting Spartak Moskou. Door het onderzoek naar een steekpartij in Nederland zou het Russische avontuur wel eens van korte duur kunnen zijn.

"Ik moet zeggen dat het voor hem er niet goed uitziet", vertelt misdaadjournalist Peter R. de Vries in VoetbalTijd. "Ik weet daar toevallig vrij veel van. Ik volg dat en heb contact met betrokkenen. Voor mij persoonlijk staat het vast dat hij betrokken is geweest bij die steekpartij. Hij heeft zelf gestoken, zoals ik het verhaal ken."

Volgens de Vries kent Ajax de situatie heel goed en heeft het daarom ingegrepen. "De rechter moet er uiteindelijk over oordelen. Maar als misdaadverslaggever die zich in de zaak verdiept heeft, ziet dit er voor hem niet goed uit. Ik denk dat Ajax daar ook achter is gekomen en dat dat de reden is geweest dat hij op een gegeven moment niet meer werd opgesteld en dat ze heel blij waren dat hij naar Moskou ging."

Een veroordeling zou voor Promes’ carrière een ramp zijn. "Er zal op enig moment ongetwijfeld een rechtszitting komen, daar ben ik van overtuigd. Dan is de vraag of hij daar naartoe komt. Komt hij niet, dan kan hij bij versterk veroordeeld worden. Als die veroordeling onherroepelijk is, betekent dat dat hij vanaf dat moment niet meer kan reizen. Een voetballer die niet meer kan reizen, dat is niet te doen. Dus er hangen hem echt nog wel moeilijke tijden boven het hoofd."