Binnen twee weken beginnen de Rode Duivels aan hun kwalificatie voor het WK tegen zwart beest

Binnen twee weken beginnen de Rode Duivels aan hun kwalificatie voor het WK. Ze nemen het op tegen oude bekende Wales. Op het EK in 2016 verloren de Belgen met 3-1 van Wales in de kwartfinales, een gitzwarte dag voor het Belgische voetbal.

Binnen exact twee weken spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de kwalificatie voor het WK. In het Koning Boudewijnstadion ontvangen ze Wales. Op het EK in 2016 won Wales met 3-1 van de Belgen in de kwartfinales. Naingolan maakte toen het enige doelpunt voor de Rode Duivels.

Ook in de kwalificatie voor dat EK in Frankrijk konden de Duivels niet winnen van Wales. In eigen huis bleef de score steken op 0-0. Op het veld van Wales smeerde de ster van het elftal, Gareth Bale, de Duivels een 1-0 nederlaag aan. De laatste overwinning van de Rode Duivels tegen Wales dateert van 2012. De Belgen wonnen toen met 0-2 op verplaatsing voor de kwalificatie van het WK 2014.