Einde blessureleed: Eden Hazard verschijnt opnieuw op training bij Real Madrid

Goed nieuws voor Eden Hazard: er lijkt (opnieuw) een einde te komen aan zijn blessureleed. De Rode Duivel sukkelde een tijd met de lies, maar stond woensdagochtend weer op training bij Real Madrid. Hij zou dit weekend in actie kunnen komen tegen Elche.

De aanvoerder van de Rode Duivels viel op 3 februari uit met een probleem aan de lies. Hij leek sneller terug te komen dan verwacht, maar kende een kleine terugval tijdens zijn herstel. Hopelijk behoort zijn blessureleed nu ook definitief tot het verleden. Hij miste al heel wat wedstrijden, maar het EK loert om de hoek. Bondscoach Roberto Martinez zal dus opgelucht ademhalen. Terwijl de Duivelse ziekenboeg leegloopt, ziet hij heel wat spelers opnieuw presteren bij hun club.

De 30-jarige flankaanvaller komt op het juiste moment weer piepen. Zo zou hij zaterdag meteen in de selectie kunnen zitten voor de competitiewedstrijd tegen Elche. Volgende week staat er in de Champions League de terugwedstrijd tegen Atalanta op het programma. De Koninklijke moet in eigen huis een 1-0 voorsprong zien te verdedigen. Ook aanvoerder Sergio Ramos was opnieuw van de partij.