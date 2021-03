Eden Hazard kan wellicht dit weekend al spelen met Real Madrid

De Rode Duivel lijkt klaar om zijn rentree te maken in de ploeg na zijn spierblessure.

Zinédine Zidane zei dat hij de tijd wilde nemen met Eden Hazard en niets wilde overhaasten. Spaanse media suggereerden immers dat onze landgenoot een terugval kende.

De Rode Duivel was sinds 30 januari afwezig op het veld, maar zou dit weekend zijn rentree kunnen maken, meldt AS. Hij zal naar verwachting de groepstraining hervatten nadat hij vorige week individueel had getraind.

Als hij deel uitmaakt van de ploeg, zou Hazard wat speelminuten kunnen krijgen van zijn coach. Het is moeilijk te geloven dat hij de hele wedstrijd zal spelen.