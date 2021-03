FC Köln niet onder de indruk van Emmanuel Dennis: "Dat zien we liever niet"

Emmanuel Dennis liet zelf al horen dat hij niet tevreden is over zijn niveau en dat signaal is nu ook bij het clubbestuur te horen.

Dennis is niet gelukkig over zijn spel bij de Duitse staartploeg. “Soms loopt het in voetbal niet zoals je wenst, maar ik blijf positief”, vertrouwde hij Het Nieuwsblad toe. De lokale krant Express stelde de vraag of Dennis het niveau van de Bundesliga wel aankan. “Ik wil hem nog niet afschrijven”, zei trainer Markus Gisdol. “Het is niet omdat hij enkele zwakkere wedstrijden speelde, dat hij niet waardevol voor ons kan zijn.” Zijn slechte lichaamstaal viel heel hard op, aldus Gisdol. “Hij is heel emotioneel. Als hij een wegwerpgebaar maakt, zet hij zichzelf onder druk. Zo helpt hij ons niet. Zo'n lichaamstaal zien we liever niet.” Dennis wordt door Keulen tot het einde van het seizoen gehuurd, zonder aankoopoptie. Bij blauwzwart liggen ze niet wakker van de prestaties van Dennis. Omdat hij niet veel speelde, is het normaal dat hij het moeilijk heeft met de intensiteit.