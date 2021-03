Nathan de Medina ziet rood tegen Bremen, Michel Vlap machteloos

Nathan de Medina kwam in de tweede helft als invaller in het veld en werd enkele minuten na zijn invalbeurt met rood weggestuurd. Arminia Bielefeld verloor met tien man van Bremen.

Arminia Bielefeld staat voor een zware eindstrijd. De Duitse club heeft woensdag een inhaalwedstrijd in de Bundesliga verloren van Werder Bremen (0-2).

Bielefeld kon zelf niet scoren en kreeg twee goals tegen. Josh Sargent en Kevin Möhwald scoorden voor Bremen. Onze landgenoot Nathan de Medina kwam in de tweede helft in. De voormalige Moeskroen-speler werd in de 71ste minuut echter al met een rode kaart weggestuurd. Michel Vlap, die tien minuten eerder was ingevallen, kon niet voorkomen dat zijn ploeg verloor.

In het klassement staat Arminia Bielefeld zestiende, één punt voor op dichtste belager Mainz en twee achter Hertha Berlin. Als de zaken blijven zoals ze nu zijn, zal Arminia barrages moeten spelen om degradatie te voorkomen. Een jaar na het verlaten van de tweede klasse staat Arminia dicht bij een terugkeer naar die competitie.