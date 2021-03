Voor Sergio Ramos mag Lionel Messi naar Madrid komen: "Maar omgekeerd nooit"

Sergio Ramos kan, ook al is er jaren rivaliteit geweest, de eventuele komst van Lionel Messi bij Real Madrid zeker wel smaken.

Voor Ramos is Messi zeker welkom in de Spaanse hoofdstad, ook al komt hij van de aartsrivaal. “Ik zou enorm blij zou als hij zou komen”, zegt Sergio Ramos in gesprek met YouTuber Ibai Llanos. “Ik zou ‘m zelfs de eerste weken bij mij laten logeren! Hij heeft ons jarenlang pijn gedaan, in zijn beste jaren. Hem niet meer tegenover mij zien verschijnen zou dan ook leuk zijn.”

Ramos zelf zou wel niet richting Barcelona willen vertrekken. “Ik voor Barcelona spelen? Nooit. Ik apprecieer Laporta heel erg. Maar er zijn zaken in het leven die geld niet kan kopen. Je zou ook Xavi of Piqué nooit in een Real-shirt zien.”