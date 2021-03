OFFICIEEL: 1B-sensatie krijgt loon naar werken, flinke streep door de rekening van Belgische topclubs

Union steekt er in 1B met kop en schouders bovenuit en kan zich dit weekend zelfs al tot kampioen kronen. Het is dan ook niet wereldschokkend dat de huidige topschutter, Dante Vanzeir, uitkomt voor de competitieleider. Al loopt er in 1B nog een spits rond met een geweldige neus voor goals.

Georges Mikautadze begon als een speer aan het seizoen met Seraing. Na de dertiende speeldag stonden er maar liefst zestien rozen naast de naam van de Franse aanvaller. Nadien viel Mikautadze wat terug, maar hij pronkt nog altijd op de tweede plaats van de topschutterslijst met 18 goals. Met die statistieken heeft hij zijn moederclub FC Metz helemaal overtuigd. De Franse club schotelde hem een contractverlenging voor tot medio 2025. Het betekent hoogstwaarschijnlijk wel een flinke streep door de rekening van enkele Belgische (top)clubs die hun zinnen op de spits hadden gezet. [ β„™π•£π• π•π• π•Ÿπ•˜π•’π•₯π•šπ• π•Ÿ ]



🎯 Auteur de 1⃣8⃣ buts avec le @RfcSeraing167 où il est prêté, @MikautadzeG prolonge l'aventure messine !



🀝 𝐿'π‘Žπ‘‘π‘‘π‘Žπ‘žπ‘’π‘Žπ‘›π‘‘ π‘”π‘Ÿπ‘’π‘›π‘Žπ‘‘ 𝑒𝑠𝑑 π‘‘π‘’Μπ‘ π‘œπ‘Ÿπ‘šπ‘Žπ‘–π‘ π‘™π‘–π‘’Μ π‘Žπ‘£π‘’π‘ 𝑙𝑒 #𝐹𝐢𝑀𝑒𝑑𝑧 π‘—π‘’π‘ π‘žπ‘’'𝑒𝑛 𝑗𝑒𝑖𝑛 2025πŸ‘‡ — FC Metz ☨ (@FCMetz) March 12, 2021





