Real Madrid vermijdt in het slot nieuw puntenverlies: Eden Hazard mag zich opnieuw voetballer noemen

Zinedine Zidane zal ongetwijfeld met een brede glimlach zijn aangekomen op het werk. Hij zag namelijk met Sergio Ramos en Eden Hazard twee belangrijke namen terugkeren uit blessure voor het competitieduel tegen Elche. Al werd het ook met hun nog even bibberen en beven.

De aanvoerder van de Rode Duivels nam wel nog plaats op de bank, maar zijn Franse trainer had op voorhand al aangeven dat hij zeker enkele speelminuten mocht verzamelen. Volgende week wacht er het belangrijke Champions League-duel tegen Atalanta, dan kunnen ze een fitte Eden Hazard best gebruiken.

Real Madrid eiste in de eerste helft de bal op, maar creëerde te weinig doelgevaar. Het waren zelfs de bezoekers die, weliswaar pas na rust, op voorsprong kwamen. Thibaut Courtois werd verschillende keren aan het werk gezet maar had geen reactie in huis op de rake kopbal van Dani Calvo. Via de lat bracht de centrale verdediger de bezoekers op voorsprong.

Het leek dus opnieuw een frustrerende middag te worden voor de Koninklijke. Maar in moeilijke momenten kunnen ze steeds rekenen op Karim Benzema. De goalgetter knikte op hoekschop de gelijkmaker tegen de touwen. Nauwelijks twee minuten later mocht Eden Hazard zijn rentree na (nieuw) blessureleed maken.

De thuisploeg duwde nog even met het voet op het gaspedaal, maar het winnende doelpunt bleef uit. Tot in de slotseconden van de wedstrijd. Karim Benzema zette zelf een combinatie op en knalde de bal met een volley prinsheerlijk voorbij Edgar Badia.

Het was dus zweten geblazen, maar dankzij deze nieuwe driepunter wipt Real (tijdelijk) naar de derde plaats. Het telt vijf punten minder dan competitieleider en stadsrivaal Atlético Madrid.