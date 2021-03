Gewezen voorzitter Penninckx blijft voor spanningen zorgen bij KV Mechelen: belangrijke sponsor dreigt af te haken

Dieter Penninckx is weliswaar geen lid meer van de Raad van Bestuur, maar blijft wel hoofdaandeelhouder van KV Mechelen. Een feit dat de gemoederen blijft bedaren binnen het Mechelse huishouden.

Penninckx bezit twee derde van de aandelen maar mag dus niet meer deelnemen aan het dagelijkse bestuur. Maar Penninckx laat het daar niet bij.

Hij betwist zijn ontslag en vindt dat hij als hoofdaandeelhouder controle moet kunnen uitoefenen op de club. Hij wil zijn aandelen ook niet zomaar van de hand doen.

Nu dreigt shirtsponsor Telenet ermee de relatie met KV Mechelen te herzien als Penninckx zijn aandelen in de club niet verkoopt, dat meldt De Tijd. Telenet is één van de grote sponsors van de Maneblussers. Ze zijn niet enkel shirtsponsor maar investeren ook in de jeugdwerking én accommodaties van de club.