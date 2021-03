Matz Sels verschijnt na maandenlang blessureleed opnieuw in de selectie bij Strasbourg

Er is opnieuw licht aan het einde van de tunnel voor Matz Sels. De doelman revalideert al maandenlang van een vervelende blessure, maar zijn naam verschijnt nu opnieuw in de selectie van Strasbourg.

De 29-jarige doelman is volgens L'Equipe opnieuw voldoende fit en zal zondag op bezoek bij het Stade Rennes van landgenoot Jérémy Doku zijn rentree maken. Hij scheurde in juli zijn linker achillespees en kwam dit seizoen dus nog niet in actie: “Hij is momenteel bezig om zijn herstel definitief af te ronden”, vertelde Thierry Laurey, trainer van Straatsburg, op zijn persconferentie.

Goed nieuws dus voor de Franse club. De nationale doelman is er een vaste waarde in het elftal en kreeg vorig seizoen steeds de voorkeur op Kawashima (Ex-Standard en Lierse). Matz Sels zal hoogstwaarschijnlijk de komende weken zijn plaats onder de lat heroveren.