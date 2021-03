Dante Vanzeir: "Kan op dit moment nergens beter zitten dan bij Union"

Met negentien doelpunten heeft Dante Vanzeir een groot aandeel in de titel van Union. In de stadsderby tegen RWDM zweeg het kanon van de Limburger. Al liet Vanzeir dit niet aan zijn hart komen in het feestgedruis dat losbarstte na het laatste fluitsignaal.

"Er werd ons al weken verteld dat we geschiedenis konden gaan schrijven. Wel, ik ben ontzettend blij dat ik daar deel van mag uitmaken. Dit is een heel speciaal gevoel, geweldig gewoon. Het enige minpunt is dat onze supporters er niet bij zijn", aldus Vanzeir na afloop.

Na een maandenlange demonstratie promoveert Union volgend seizoen naar 1A. Voor het eerst in 48 jaar is stamnummer 10 terug op het hoogste niveau. "Ook in 1A moeten we een mooi seizoen kunnen maken. We hebben al een heel sterk team. Met enkele aanvullingen en met deze coach moet dat in orde komen. Mazzu kent 1A en kan als geen ander een ploeg sturen."

Ook Dante Vanzeir zal er (wellicht) bij zijn. De topschutter geniet ongetwijfeld heel wat interesse, maar heeft het naar zijn zin in het Dudenpark. "Ik kan op dit moment bij geen enkele club beter zitten dan bij Union. Ze hebben afgelopen zomer heel veel moeite gedaan voor mij en geven me het vertrouwen", besluit Vanzeir.