Juventus doet wat het moet doen en haalt het op het veld van Cagliari dankzij een hattrick van Cristiano Ronaldo

Juventus heeft deze avond een vlotte overwinning geboekt op het veld van Cagliari. Het werd 3-1 voor de huidige nummer drie in het klassement. Bij de rust stond het al 0-3 dankzij een hattrick van Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo had er zin in vandaag. De Portugese vedette van Juventus had na een half uur tegen Cagliari al een perfecte hattrick beet. Zo scoorde hij met zijn hoofd, maar ook met zijn linkervoet en zijn rechtervoet. Zijn doelpunten kan u HIER nog eens bekijken.

In de tweede helft zorgde Simeone nog voor een eerredder, maar verder kwam Cagliari niet meer. Zo staat Juventus nu alleen op de derde plaats in het klassement, maar de club volgt al op 10 punten van leider Inter. Cagliari staat op de zeventiende plaats in de Serie A.