Degryse is niet onder de indruk van een mogelijke nieuwe Rode Duivel!

Roberto Martinez gaat de komende weken en maanden de nodige keuzes moeten maken bij de Rode Duivels. In de volgende interlandperiode zal al veel duidelijk worden over een mogelijke EK-selectie. Marc Degryse is niet onder de indruk van één speler.

Pascal Struijk is een basispion bij de Engelse eersteklasser Leeds United en kan voor de Rode Duivels uitkomen. De verdediger kan echter ook nog voor Nederland kiezen en twijfelt. Degryse zag hem aan het werk tegen Chelsea en is niet meteen laaiend enthousiast over de speler.



"Het is niet voor te zeggen dat hij er met kop en schouders bovenuit steekt. Om hem er nu bij te nemen, ik weet het niet. Als je op dit moment moet kiezen tussen Vermaelen, ook al zien we hem niet spelen in Japan, en Struijk? Dan kies ik blind voor Vermaelen”, aldus Degryse aan Play Sports.