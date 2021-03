Vertrekt Sergio Agüero na 10 jaar bij Manchester City? Spaanse grootmacht wil hem transfervrij binnenhalen

Sergio Agüero scoorde het voorbije weekend zijn eerste doelpunt van het seizoen in de Premier League, maar toch is de kans bestaande dat de Argentijn Manchester City aan het einde van het seizoen zal verlaten.

Sergio Agüero is dit seizoen niet meer de eerste keuze van Pep Guardiola bij Manchester City. Hij kwam nog maar acht keer in actie in de Premier League en daarin was hij goed voor één doelpunt. Hij scoorde ook al twee doelpunten in vier wedstrijden in de Champions League.

Aan het einde van dit seizoen is de Argentijnse spits transfervrij en Diario AS lijkt de volgende bestemming van Agüero te kennen. Zo zou de ervaren aanvaller op weg zijn naar FC Barcelona. De komst van Agüero zou ervoor kunnen zorgen dat zijn landgenoot Lionel Messi zijn contract zal verlengen bij de Catalaanse topclub.