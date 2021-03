Bundesliga-Belg in slechte papieren na schorsing en ook Vlap in de hoek waar de klappen vallen

Dan krijg je eindelijk nog eens speelminuten en dan pak je een twintigtal minuten later een rode kaart. Het overkwam Nathan de Medina. Onze landgenoot kent een moeilijk seizoen bij het Duitse Arminia Bielefeld en zit nu een schorsing uit wegens zijn rode kaart tegen Werder Bremen.

Nathan de Medina is misschien niet de bekendste landgenoot maar hij speelt wel in de Bundesliga. De rechtsback maakte in de zomer de overstap naar van Moeskroen naar Arminia Bielefeld maar erg vlot verliep die overgang niet. Tot nu toe kreeg hij dit seizoen zes basisplaatsen en mocht hij vier keer invallen.

De laatste keer dat hij mocht invallen was in het competitieduel tegen Werder Bremen maar die invalbeurt was allesbehalve succesvol. Na amper negentien minuten op het veld te hebben gestaan pakte de Medina een rode kaart. Na zijn rode kaart kwam Werder Bremen nog eens tot scoren wat resulteerde in een 0-2 nederlaag voor Arminia Bielefeld.

Schorsing

Met die rode kaart maakt hij zijn situatie binnen de club er zeker niet makkelijker op. Hij werd aanvankelijk veroordeeld tot drie speeldagen schorsing maar die straf werd ondertussen al herleid naar twee speeldagen.

De gewezen jeugdinternational miste afgelopen weekend al de partij tegen Leverkusen en moet zo alleen nog de tijdens volgende match tegen RB Leipzig geschorst toekijken.

Vlap

Nog iemand die stilaan in slechte papieren verkeerd bij Arminia Bielefeld is Michel Vlap. De Anderlecht-huurling lijkt steeds minder voor te komen in de plannen van de nieuwe coach Frank Kramer. In de eerste wedstrijd onder hem tegen Union Berlin mocht Vlap nog starten maar in twee daarop volgende wedstrijden kreeg hij enkel maar een klein halfuurtje speeltijd tegen Werder Bremen.