Barcelona aast op 17-jarige Oostenrijkse Messi

Heel de wereld kijkt met een vergrootglas naar de prestaties van Yusuf Demir. De 17-jarige Oostenrijker speelt in het eerste elftal van Rapid Wien. Barcelona heeft verregaande interesse voor de jonge middenvelder en zou zelfs overwegen om het deze zomer binnen ta halen.

Yusuf Demir is een van de grootste talenten in de voetbalwereld. Met zes doelpunten en drie assists in slechts 957 minuten voor het eerste elftal van Rapid Wien is hij ongeveer om de 100 minuten beslissend. Hij viel al veel vroeger op in de voetbalwereld. Twee jaar geleden gingen er beelden rond van hem op de Mercedes Benz Junior Cup, waar hij ook speler van het toernooi werd. Hij liet zowel zijn scorend vermogen zijn als zijn kwaliteiten als verfijnde dribbelaar. Hij was op zijn 15 de jongste speler ooit die speler van het toernooi werd op de Mercedes Benz Junior Cup.

In de Spaanse krant Marca is te lezen dat de scouts van Barcelona het Oostenrijkse talent al een tijdje op de hielen zitten. Ze zouden zelfs overwegen om deze zomer 6 à 8 miljoen euro neer te leggen voor Demir. Barcelona is wel niet de enige ploeg die het jonge talent willen binnenhalen. Ook Manchester United, Borussia Dortmund en Bayern München volgen hem op de voet. Rapid Wien zal hem ook wel deze zomer willen verkopen. Demir ligt maar tot 2022 onder contract bij de Oostenrijkers, en als ze iets willen verdienen aan hem is deze zomer het perfecte moment.