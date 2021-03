Engelse voetbalbond trad jarenlang te laks op tegen kindermisbruik

Uit een onafhankelijk onderzoek valt te concluderen dat de Engelse voetbalbond (FA) jarenlang te laks heeft opgetreden tegen kindermisbruik.

Ondanks de veroordeling van verschillende daders in 1995 heeft de FA nog eens vijf jaar gewacht om effectief maatregelen in te voeren om kinderen in clubs te beschermen, zo meldt Sporza.

De FA liet het na om bekende seksuele delinquenten definitief uit het voetbal te verbannen en bracht daardoor kinderen in gevaar. Onderzoeksbureau Sheldon voegt er wel aan toe geen bewijzen te hebben dat de FA het misbruik doelbewust heeft toegedekt.

Clubs waar het misbruik tussen 1970 en 2005 heeft plaatsgevonden, Bij onder andere Manchester City, Southampton, Stoke City en Crewe Alexandra, heeft het misbruik tussen 1970 en 2005 plaatsgevonden. Opvallend is dat dat toch allemaal ploegen zijn die sterk inzetten op een goede jeugdwerking.