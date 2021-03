Voormalige Rode Duivel terug op het veld

Op 19 december 2020 speelde Christian Kabasele zijn laatste wedstrijd voor Watford. De Belgische verdediger raakte geblesseerd en speelde raakte voor drie maanden geen bal. Nu komt Watford met het goede nieuws dat Kabasele weer mee kan trainen met de groep.

Christian Kabasele viel eind 2020 uit met een vervelende knieblessure. In totaal hield de blessure hem drie maand lang van het veld. De 30-jarige Belgische verdediger is een vaste waarde in de basiself van Watford, die op de tweede plek staan in de Engelse tweede klasse.

Kabasele kan wel eens belangrijk voor Watford de komende negen wedstrijden. De ploeg wil zo snel mogelijk terug naar de Premier League, maar wordt achtervolgt door Swansea, Brentford en Barnsley. De voormalige Rode Duivel is een rots in de branding bij Watford die ze echt wel gemist hebben. Dit seizoen kon hij ook al een keer scoren.