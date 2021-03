🎥 Fans Lyon moedigen spelers aan in de aanloop naar topper tegen PSG

Lyon speelt een verrassend sterk seizoen in de Franse Ligue 1. Ze staan op een gedeelde tweede plek met PSG, drie punten achter Lille. Dit weekend volgt de veelbelovende affiche Lyon-PSG en de fans tonen dat ze er alvast klaar voor zijn.

Drie punten bedraagt de kloof tussen Lille en Lyon. Na jaren van alleenheerschappij van PSG ruikt Lyon zijn kans om voor het eerst sinds het seizoen 2007/08 nog eens kampioen te worden in Frankrijk. "On croit on vous" of vertaald "We geloven in jullie" is de boodschap die de fans van Lyon willen overbrengen aan de spelers.

Retour sur les coulisses de la rencontre #SDROL avec notamment le départ de nos joueurs avec les supporters ! 💪



"10 wedstrijden, 10 finales" staat er te lezen op een ander spandoek. Lyon moet nog negen wedstrijden spelen in Ligue 1. De eerste van die negen is nu zondag in eigen huis tegen PSG. Die wedstrijd kan veel bepalen in de strijd om de titel. Eind april ontvangt Lyon ook nog de andere grote titelkandidaat, Lille.