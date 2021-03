Alexis Saelemaekers in de basis tegen Manchester United, Zlatan op de bank

Saelemaekers staat in de basis bij AC Milan in de terugwedstrijd tegen Manchester United. Om 21 uur speelt de Belg voor een plaats in de kwartfinales van de Europa League.

Alexis Saelemaekers staat in de basis bij AC Milan. Zlatan Ibrahimovic start op de bank. Bij Manchester United begint ook Pogba op de bank. La compo de Manchester United face au Milan AC :



Henderson - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Fred - Greenwood, Fernandez, James - Rashford.#ACMMUN — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 18, 2021 AC Milan speelt in eigen huis tegen Manchester United voor een plaats in de kwartfinales van de Europa League. De heenwedstrijd eindigde op 1-1.





