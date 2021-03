Alexandre Teklak duidelijk over wie aanvoerder moet zijn bij de Rode Duivels: "Ik geef de band zonder twijfel aan hem"

Ondanks dat er verschillende kandidaten zijn om aanvoerder te zijn van de Rode Duivels vindt analist Alexandre Teklak dat er één iemand hem echt verdiend.

Volgens Teklak bestaat er geen twijfel over aan wie de kapiteinsband van onze nationale ploeg toebehoort. "De aanvoerdersband moet naar Thibaut Courtois gaan", klinkt het bij de analist in La Dernière Heure.

"Zonder aarzeling geef ik die aan hem omdat hij altijd achter de bal staat en het spel voor zich ziet. Daarnaast is hij ook incontournable. Niemand kan zijn recht op de aanvoerdersband in twijfel trekken. Courtois heeft ook een natuurlijk respect van anderen. Maar we hebben ook Vertonghen, De Bruyne of Alderweireld in de ploeg. Martinez heeft duidelijk geen gebrek aan leiderschap. Dat is geen probleem", aldus Teklak.