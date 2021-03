Alexis Saelemaekers en AC Milan kruipen door het oog van de naald en buigen achterstand tegen Fiorentina in het slot om

Mag AC Milan door de corona-uitbraak bij leider Inter nog hopen op een mirakel? Dan moest er op bezoek bij Fiorentina absoluut gewonnen worden. Rode Duivel Alexis Saelemaekers stond opnieuw in de basis. Ook Zlatan Ibrahimovic keerde na blessureleed terug in het elftal.

De bezoekers begonnen furieus aan hun wedstrijd. Zlatan Ibrahimovic werd met een subliem balletje alleen voor doel gezet. Zo een kansen moet je de 39-jarige Zweed niet geven, uiteraard bracht hij zijn ploeg op voorsprong.

Fiorentina zocht meteen naar een reactie. Die kwam er ook via een vrije trap van Eric Pulgar. De Chileen plaatste de bal op fraaie wijze in de linkerbovenhoek. In de tweede helft kwamen de Florentijnen zelfs na een mooi uitgespeelde aanval op voorsprong via Franck Ribery.

De thuisploeg kon niet lang genieten van de voorsprong. De Rossoneri versierde een corner, en een goed gevolgde Brahim Diaz kon de gelijkmaker alsnog binnenduwen. Uiteindelijk kroonde Hakan Çalhanoğlu zich met het winnende doelpunt tot matchwinnaar.

In de stand nadert AC Milan tot op zes punten van stadsrivaal Inter, al komen zij wegens een corona-uitbraak niet in actie. Dankzij deze driepunter behouden de jongens van Stefano Pioli nog een waterkansje op de Italiaanse landstitel.