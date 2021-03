Ajax maakt gehakt van ADO Den Haag en breidt voorsprong verder uit in de Eredivisie

Ajax heeft optimaal geprofiteerd van het puntenverlies van PSV. De leider in de Eredivisie won deze namelijk met duidelijke 5-0 van ADO Den Haag. Daardoor is het verschil tussen Ajax en PSV-AZ nu al 11 punten.

Kennen we de kampioen in Nederland al? Het zou wel eens goed kunnen want Ajax heeft nu al 11 punten voorsprong op haar eerste achtervolgers PSV en AZ. PSV verloor deze middag de topper van AZ en daar heeft Ajax vanavond het maximum uit gehaald.

De Nederlandse topclub won met zware 5-0 cijfers van ADO Den Haag dankzij doelpunten van Rensch, Brobbey, Alvarez, Tadic en Klaassen. Er staan nog 7 wedstrijden op het programma in de Eredivisie, maar Ajax heeft zelfs nog een wedstrijd minder gespeeld.