Een terugkeer naar Real Madrid? Dat kost Cristiano Ronaldo veel geld

Wat zal er gebeuren met Cristiano Ronaldo? De superster beleeft zowel in de Champions League als in de competitie een moeilijke periode en lijkt door de Italiaanse club richting de uitgang geduwd te worden. Zo is zijn naam al genoemd bij PSG en Real Madrid.

Maakt de Portugees deze zomer zijn terugkeer naar Real Madrid? Het lijkt financieel bijna onhaalbaar voor zowel de Madrileense club als de speler. Volgens Marca riskeert de 36-jarige een belasting van 20 miljoen euro als hij terugkeert naar Real Madrid, tenzij hij een eenjarig contract tekent. Ronaldo heeft een speciale belastingregeling in Italië. In feite zou hij slechts 200.00 euro belasting betalen over zijn jaarsalaris van 36 miljoen euro, honderd keer minder dan wanneer hij in Spanje zou wonen. Dit kan de geruchten over een mogelijke terugkeer van de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar toch een beetje temperen.