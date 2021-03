Eén telefoontje van Real is genoeg om Cristiano Ronaldo te overtuigen

Het werd hier al eens aangehaald: Cristiano Ronaldo staat niet weigerachtig tegenover een terugkeer naar Real Madrid. De Spaanse sportkrant Marca gaat zelfs nog een stapje verder.

Marca beweert dat één telefoontje genoeg is om hem te overtuigen deze zomer de deur bij Juventus dicht te trekken en weer naar de Koninklijke te gaan. CR7 bewijst wekelijks dat hij nog niet uitgeblust is en hij zou graag naar zijn oude liefde terugkeren, waar hij vier keer de Champions League won. Hij denkt dat hij dat kunstje nog een keer kan.

“Ronaldo terug naar Real? Het is mogelijk, het is mogelijk”, zei trainer Zinedine Zidane eerder al. “We kennen Ronaldo en weten wat hij allemaal voor onze club gedaan heeft. Ik had het geluk hem te kunnen trainen en het is echt indrukwekkend wat hij allemaal kan. Maar vandaag is het Juventus dat daarvan profiteert en dat moeten we respecteren.”